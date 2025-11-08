Это подтверждает стабильное подорожание продуктов в Кривом Роге, зафиксированное за последние недели.

Подорожание продуктов в Кривом Роге отражается на стоимости основных категорий товаров в магазинах, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации украинцам предоставляет портал Минфин .

Больше всего изменения затронули овощи, крупы и молочную продукцию. Средняя цена на красные помидоры составляет 125,66 гривны за килограмм. Стоимость в разных торговых сетях отличается: в Auchan – 155,10, у Megamarket – 141,90, у Novus – 79,99. В октябре этот показатель равнялся 93,62, следовательно, повышение за месяц составило 61,22 гривны. Динамика демонстрирует рост с 64,45 в начале октября до более чем 130 гривен в начале ноября.

Среди круп малейшие изменения зафиксированы на манке «Хуторок». Ее средняя цена сейчас - 37,68 грн за упаковку 800 граммов. В магазинах Megamarket – 40,00, у Metro – 34,56, у Novus – 38,49. Месяц назад показатель составлял 37,18, следовательно, рост составил 0,69. По ежедневным данным, колебания незначительны — около 37 грн в течение октября.

Молочная группа тоже продемонстрировала незначительное поднятие. Сливки «Простонаше» 10% (200 мл) стоят в среднем 38,13 гривны. В Megamarket – 38,40, Metro – 37,99, Novus – 37,99. Предыдущий показатель был 36,14, то есть подорожание составило 2,49. За месяц наблюдалось постепенное увеличение с 35,63 до 38,13 грн.

Следовательно, анализ ценовых изменений свидетельствует об общей тенденции к повышению стоимости продовольственных товаров. Более заметное повышение наблюдается среди овощей, тогда как другие категории выросли незначительно. Это подтверждает стабильное подорожание продуктов в Кривом Роге, зафиксированное за последние недели.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области: платежи вырастут у части украинцев

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто имеет право на помощь

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области: когда в дома будет тепло.