Подорожчання продуктів у Кривому Розі відзначено в основних категоріях, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

Зростання вартості відчутне для споживачів і впливає на щоденні витрати родин.

Молочні товари демонструють поступове підвищення. Сметана «Президент» 15% (350 г) у середньому коштує 56,79 грн. У магазинах Auchan її продають по 54,70, Metro — 56,68, Novus — 58,99. Порівняно з листопадом 2025 року середня ціна піднялася на 4,33, що відображає сезонні коливання та підвищення логістичних витрат.

Овочі, зокрема помідори сорту «Сливка», також подорожчали. Середня ціна за кілограм становить 163,00 грн. Найдоступніші пропозиції пропонують Novus та Auchan — 159,00 та 159,90 відповідно, Megamarket продає по 170,10. У порівнянні з минулим місяцем середня вартість зросла на 22,65, що пояснюється сезонним попитом і обмеженими поставками.

Бакалія залишається більш стабільною, але теж демонструє тенденцію до підвищення. Гречка коштує в середньому 47,85 грн за кілограм. У Megamarket ціна досягає 61,70, Novus та Metro пропонують 44,89–44,90, Auchan — 39,90. Зростання від листопада склало 4,03, що підтверджує загальний тренд на зростання вартості товарів першої необхідності.

Експерти радять жителям міста планувати закупівлі заздалегідь та порівнювати пропозиції різних супермаркетів, щоб оптимізувати витрати. Подорожчання продуктів у Кривому Розі продовжує створювати додатковий фінансовий тиск, особливо для сімей, які регулярно купують крупи, овочі та молочні товари.

Аналітики також попереджають про можливе подальше підвищення цін на сезонні овочі та популярні бакалійні товари на початку нового року, тому варто стежити за динамікою ринку та оновленнями від торгових мереж.

