Знайти стабільну роботу для пенсіонерів у Дніпропетровській області сьогодні цілком реально, тож розповідаємо про доступні варіанти.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області стає все більш затребуваною, повідомляє Politeka.

Одна з перших вакансій на work.ua - вантажник у компанії «Нова пошта» із заробітною платою від 22 000 до 26 000 грн. Працівникам гарантують білу оплату двічі на місяць без затримок, оплачувані лікарняні та відпустку тривалістю 24 календарні дні.

Додатково компанія пропонує медичне страхування та страхування життя. Для новачків організовано навчання з виплатою стипендії, а також можливість швидкого кар’єрного росту.

Основні обов’язки вантажника: контроль цілісності посилок, завантаження і вивантаження відправлень, сортування та сканування кожної посилки.

Ще одна цікава робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області пропонується великою будівельною компанією, яка шукає різноробочих у селище Обухівка.

Зарплата становить від 26 000 до 35 000, залежно від навичок і досвіду. Кандидатам гарантують офіційне працевлаштування з повною зайнятістю, доставку з залізничного вокзалу до місця праці, забезпечення спецодягом, інструментами та засобами індивідуального захисту. Зарплату виплачують тричі на місяць.

Ще один варіант роботи для пенсіонерів у Дніпропетровській області - позиція клінерки в житловому комплексі в центрі міста. Заробітна плата становить 11 000 грн з можливістю збільшення. Основні обов’язки включають сухе і вологе прибирання підлоги, сходів, ліфтів, миття підвіконь, перил і поштових скриньок, а також видалення пилу, сміття і павутиння.

Графік з понеділка по п’ятницю, зайнятість неповна, виплати проводяться двічі на місяць без затримок. Працівників забезпечують формою, інвентарем та мийними засобами.

