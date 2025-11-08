Такі обмеження руху в Чернівцях запроваджено для безпечного виконання ремонтних робіт та підвищення якості дорожньої інфраструктури.

Обмеження руху в Чернівцях триватимуть до кінця року, повідомляє Politeka.

У місті тимчасово змінюється організація транспорту через проведення капітальних і монтажних робіт, повідомили в Чернівецькій міській раді.

Водіїв просять заздалегідь врахувати ці зміни під час планування маршрутів, адже частина ділянок залишатиметься недоступною до грудня.

Зокрема, часткове перекриття введено на вулиці Юрія Фучика, на перехрестях із Лесі Кобилиці та Тараса Шевченка. Тут триває капітальний ремонт дорожнього покриття, і роботи заплановані до 1 грудня включно. Через це рух транспорту здійснюється лише частково, із дотриманням тимчасових знаків.

Крім того, на вулиці Романа Шухевича, 26, обмежено проїзд через будівельно-монтажні заходи, пов’язані з прокладанням нових газових мереж. Ці роботи планують завершити до 20 листопада. Ще одна ділянка, де діють обмеження, розташована на вулиці Горіхівській — навпроти будинків №48-А, 48-Ж, 48-И, 48-К. Там також ведеться будівництво газових мереж, тому проїзд частково перекритий до 27 листопада.

Міська влада наголошує, що всі вищезгадані зони обладнані відповідними попереджувальними табличками. Водіїв закликають бути максимально уважними, дотримуватись правил дорожнього руху та звертати увагу на тимчасову розмітку.

Крім того, часткові труднощі з проїздом будуть на вул. Товмоченській. Від будинку 12-А по вулиці Д. Січинського до третього провулку Стрийського планують проводити капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі.

