Тема дефіциту деяких продуктів у Кривому Розі змушує місцевих жителів переживати, проте спочатку варто зрозуміти, як характеризують ситуацію експерти.

Ситуація на ринку овочів змушує звернути увагу на певний дефіцит продуктів у Кривому Розі, адже ціни зростають з великою швидкістю, повідомляє Politeka.

Другий тиждень поспіль тепличні помідори дорожчають, і основною причиною стало скорочення обсягів врожаю у тепличних комбінатах.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі вже впливає на закупівельні рішення великих роздрібних мереж та гуртових компаній.

Аналітики EastFruit повідомляють, що пропозиція продукції на ринку суттєво скоротилася, що автоматично призвело до підвищення цінників. Додатково впливає сезонність, адже з відкритого ґрунту надходить менше томатів, а пік польового виробництва вже позаду.

За даними щоденного моніторингу, лише з початку тижня тепличні помідори подорожчали на 14%. Виробники готові відвантажувати продукцію за цінами від 35 до 55 гривень за кілограм.

Вартість залежить від якості овочів, калібру та обсягу партії. Дефіцит продуктів у Кривому Розі робить попит більш активним і змушує виробників переглядати відпускні цінники.

Представники тепличних господарств пояснюють, що зростання відпускних цін стало можливим завдяки підвищеному попиту. Зокрема, роздрібні мережі та гуртові компанії активно закуповують овочі, щоб забезпечити стабільні поставки.

Підтримує тенденцію й подорожчання ґрунтових томатів, які через сезонний спад виробництва також стали більш дорогими. Експерти зазначають, що нестача відчувається лише у певних сегментах ринку, але вже створює додатковий тиск на споживачів і продавців.

Попри це, тепличні помідори залишаються відносно дешевими в порівнянні з минулим роком. Сьогодні вони коштують у середньому на 30% дешевше, ніж на початку вересня 2024 року.

Джерело

