Графік відключення світла в Дніпрі з 10 по 16 листопада охоплює велику частину міських вулиць і дозволяє мешканцям заздалегідь підготуватися до тимчасових знеструмлень під час планових робіт.

Графік відключення світла в Дніпрі з 10 по 16 листопада заплановано через проведення технічних робіт, які відбуватимуться у кілька етапів, повідомляє Politeka.

Інформацію про надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

10 листопада з 08:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє на вулицях Квартальна, Мирослава Скорика, Монтажна, Перемоги. Крім того, з 09:00 до 17:00 обмеження очікуються на Квартальній та Василя Сліпака.

11 числа з 08:00 до 17:00 роботи проходитимуть за адресами: Левка Мацієвича, Мечникова, Оздоровча, Пирогова, Проліскова, Одинадцятий, Пасічна, Подільська, Уманська, Федора Панка, проїзд Олександра Гальченка. З 10:00 до 16:00 зміни торкнуться проспекту Олександра Поля, а з 10:00 до 17:00 — вулиці Робоча.

12 листопада заплановані відключення триватимуть з 08:00 до 17:00 на Бутакова, Веселки, Данила Самойловича, Дивізіонній, Павлова, Солом’янській, Мечникова, Пролісковій, Інженерній, Квартальній, проспекті Богдана Хмельницького, провулку В’ячеслава Тютіна.

13 числа у зазначений проміжок часу роботи проходитимуть на проспекті Олександра Поля, Екскаваторній, Пасічній, Федора Панка, СТ «Пресс». Окремо з 10:00 до 17:00 заплановані зміни на Квартальній.

14 числа з 08:00 до 17:00 енергопостачання призупинять на Козака Мамая, Монтажній, Перемоги, Смілянській, Мирослава Скорика. Також з 10:00 до 17:00 зміни торкнуться Автобуду.

