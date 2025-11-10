Подорожчання продуктів у Дніпрі відчули мешканці міста в останній період, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про цю ситуацію містянам надає портал Мінфін.

Серед найбільш популярних товарів — крупи, розцінки на які помітно різняться у різних супермаркетах.

Гречка (1 кг) наразі продається за середньою вартістю 41,72 гривні. У мережі Auchan цінник становить 34,90, у Megamarket — 52,20, у Metro — 39,90, а у Novus — 39,89. За даними жовтня, середня місячна вартість крупи коливалася від 34,73 грн до 52,20 гривні за кілограм. Протягом минулого місяця ціна зросла на 0,88 гривні, згідно з щоденними даними: від 40,85 у початкові дні до 41,72 у кінці місяця.

Манка Хуторок (800 г) також демонструє тенденцію зростання. Середня цінник наразі 37,68 грн. У Megamarket вона коштує 40,00, у Metro — 34,56, у Novus — 38,49. У жовтні середня вартість була 37,18 гривні за упаковку, з початку місяця спостерігалося зростання на 1,91 гривні.

Пшоно (1 кг) у різних магазинах коштує по-різному: Auchan — 26,90 грн, Megamarket — 32,20, Metro — 24,20, а в середньому по регіону — 27,77. У жовтні ціна на пшоно підвищилася на 3,33 гривні, починаючи з 24,43 у перших числах до 27,77 у кінці місяця.

Отже, подорожчання продуктів у Дніпрі відображає помітні коливання розцінок базових круп у магазинах. Найбільше зросли ціни на пшоно та манку, тоді як гречка демонструє стабільну тенденцію, але з поступовим підвищенням. Для покупців важливо стежити за актуальними пропозиціями в різних мережах, оскільки ціни можуть значно відрізнятися від середнього рівня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.