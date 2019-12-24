Запрет будет действовать с 22 до 6 часов

В период зимних каникул действует ограничение на пребывания несовершеннолетних детей вечером и ночью на улицах и в развлекательных заведениях без сопровождения взрослых



Как передает Politeka.net такое предупреждение сделали в группе "Освіта Дніпра — соціальна взаємодія, правозахист, обговорення" в Facebook.

Такое решение связано с тем, чтобы уменьшить количество преступлений, совершаемых как ими, так и против них.

За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 20-50 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-850 грн ).

При повторном нарушении оштрафуют уже на большую сумму — от 850 до 1700 грн.

Дети до 16 лет с 22 до 6 часов могут находиться в таких заведениях только вместе с хотя бы одним из родителей или другим законным представителем, который несет ответственность за ребенка. Персонал должен следить за соблюдением этого закона и требовать у посетителей документы, удостоверяющие возраст.

Если ребенка обнаружат ночью в общественном месте (на улице или в помещении), родителей привлекут к административной ответственности по ст. 184.



Также мы сообщали, что в Днепре будет изменено движение транспорта на новогодние праздники.

Ограничение проезда вводят с целью обеспечения комфорта и безопасности горожан во время праздничных гуляний.

В связи с этим в схемы движения ряда маршруток будут внесены изменения, сообщают в пресс-службе Днепровского городского совета.

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