В Днепре подорожает проезд в трамваях, троллейбусах и метро
Как передает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Иван Васючков.
Согласно решению, на большинстве городских маршрутов стоимость проезда составит 6 гривен.
Это коснется всех видов подземного и надземного транспорта.
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За проезд в городском транспорте днепрянам придется теперь заплатить 6 гривен, такой же будет и стоимость перевозки багажа за одно место. В соответствии с количеством багажа цена будет расти.
Что касается стоимости проезда в маршрутах, то тут цена будет зависеть от расстояния и пассажиропотока. Новые цены вступят в силу 3 января 2020 года.
Ранее мы сообщали, что Днепровский окружной административный суд отменил повышение стоимости проезда в трамваях и троллейбусах Днепра.
Решение было признано незаконным, так как его принимали с нарушением процедуры. Публичные обсуждения не провели, проект решения опубликовали за 19 рабочих дней, хотя по закону требуют за 20, вопросы по повышению не включались в план деятельности исполкома на 2019 год по подготовке регулярных проектов.
Известно, что в трамваях и троллейбусах уже повесили объявление о новом тарифе, который должен был вступить в силу третьего августа. В мэрии объяснили подорожание проезда. Филатов заверял, что стоимость электроэнергии возрастет на 20-30%.
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