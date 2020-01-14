И как люди опускаются до такой низости?

Водитель маршрутки в Днепре отказался везти пенсионерку без оплаты, разговаривал на повышенных тонах и оскорбил из-за инвалидности по онкозаболеванию



Как передает Politeka.net, об этом сообщила дочь пострадавшей в Facebook.

Данный инцидент произошел на 111 маршруте, а причиной стала временная справка вместо удостоверения от Пенсионного фонда, которую женщина предъявила за проезд.

Она дает право на льготный проезд, но маршрутчик все равно отказался принимать этот факт, даже после подтверждения права на льготу его руководителем.

Возмущенная дочь пострадавшей, Елена Шевченко описала ситуацию и попросила совета у пользователей социальных сетей.

"Мама заплатила за ребенка и показала справку, на что водитель сказал (на повышенных тонах): " Выходим! Я вас не повезу!". Мама сказала: "Нет! Мы не выйдем! Ваш начальник сказал что я имею право ездить бесплатно!" (Водитель орал так, что мой ребенок испугался!) В маршрутку начали заходить люди, и водитель сказал моей маме: "Не хотите выходить? Не надо. Вас Бог и так уже наказал!", - сообщила женщина.

Ранее мы сообщали, что водной из днепровских маршруток на Католическое Рождество, 25 декабря, водитель в дождь не пустил женщину с тремя детьми.

По словам женщины, водитель маршрутки не только отказал в услугах матери с тремя детьми, но и нагло им соврал.

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По словам очевидца, маршрутчик аргументировал свой отказ тем, что на предыдущей остановке только вышли льготники. При этом в автобусе практически не было людей. Тем не менее, водитель все равно не захотел вести атошников.

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