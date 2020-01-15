В сети показали, как сейчас выглядят знаменитые Токовские водопады в Днепропетровской области

Как передает Politeka.net, соответствующие снимки опубликовал фотограф Александр Карпенко.

Токов­ские водопады - это, пожалуй, один самых загадочных и красивых природных объектов на Днепропетровщине. Говорят даже, что это единственный степной водопад в мире.

Летом сюда приезжают на автомобилях, велосипедах и другом транспорте, чтобы насладиться природой, полюбоваться шикарными пейзажами, сделать эффектные фото.

Их привлекает не только сам водоем, разместившийся среди пустыря, словно оазис, но и несколько связанных с ним легенд.

Одна из легенд гласит, что якобы киммерийская принцесса Тамирис спасалась бегством и кинула свое ожерелье, а из него образовались камни, а потом уже и водопад.

Еще одна легенда связана с именем атамана Запорожской сечи Петром Калнышевским. Она гласит, что Калнышевский именно здесь спрятал свои сокровища — 150 тысяч серебром, вырученные за продажу коней.

Увы, но кошевой атаман любовался совсем другими пейзажами, чем мы сегодня. Ведь в начале XIX века здесь начали разработку гранита. Даже сейчас на камнях можно увидеть следы закладки динамита - такие маленькие глубокие дырочки.

Зимой здесь даже приятнее находиться, так как практически отсутствует мусор, который, к сожалению, летом нередко оставляют после себя туристы.

Ранее мы сообщали, что водопад «Порог Ревучий» на Монастырском острове начал биться током. Первыми под электрическим током оказались рыбаки. Затем начали гибнуть рыба и лягушки.

Напомним, что этот живописный водопад был создан в 2013 году и работает в весенне-летний период. Место рядом с водопадом давно облюбовали любители рыбной ловли. Но последнее время местные рыбаки стали жаловаться, что рыбалка недалеко от водопада стала опасной.

Напомним, жуткая находка поставила на уши все службы Днепра: территорию оцепили, людей не пускают

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