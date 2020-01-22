Сеть шокировали кадры, на которых один из пассажиров маршрутки запечатлел, как водитель справляет нужду прямо у дороги
Как передает Politeka.net, кадры опубликовали в Facebook-группе Х**ый Днепр.
Как указано в подписи, видео было снято на Победе-6 -маршрутчики обоссали всю улицу.
"На фото не лужи после дождя, это их моча. Им негде ссать, АТП о таких нуждах не думает. Поэтому водилы просто в тупике едут туда где ходит меньше людей и ссут прям из маршрутки. Всякие Тонконогие отморозились. В горсовете тоже. они не замечают проблему. Поэтому автор этих видосов дал их нам с надеждой, что хоть огласка поможет прекратить это зловоние. На некоторых видео видно голые пи**ны. Поэтому с детьми смотреть не рекомендуется", - говорится в подписи к посту.
Раздетая экс-ВИА Гра задрала ноги и застыла в пикантной позе: "Кокосы мы уже видели"
Горячая жена Монатика очаровала идеальными формами в купальнике: "Очень красиво и..."
Тарзан в постели показал, от чего Королева сходит с ума: "Одиноким женщинам тяжеловато смотреть"
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
В комментариях днепряне выразили свое возмущение данному инциденту.
" Верх пр Мазепы (петровского).157.!возле 6й детской.ни с коляской не пройти, ни вдох сделать", "когда то там проходил,там всё пропитано мочёй...", " На Тополе в тупике такая же картина, ходят за забор в канаву. Считаю, что надо наказывать АТП, что не обеспечивают элементарными удобствами.", - писали под постом.
А вот глава профсоюза перевозчиков, Михаила Тонконогого прокомментировал, как разрешить эту ситуацию.
"На конечных остановках обязаны быть оборудованы такие места. Их обязан установить и поддерживать департамент транспорта, а по факту это не делается." - поделился чиновник.
Напомним, маршрутка протаранила грузовик в Днепре
А еще Politeka писала, что льготный проезд отменен в Кривом Роге
Также Politeka сообщала, что легковушка попала в страшное ДТП в Днепре