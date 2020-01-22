Сеть шокировали кадры, на которых один из пассажиров маршрутки запечатлел, как водитель справляет нужду прямо у дороги

Как передает Politeka.net, кадры опубликовали в Facebook-группе Х**ый Днепр.



Как указано в подписи, видео было снято на Победе-6 -маршрутчики обоссали всю улицу.

"На фото не лужи после дождя, это их моча. Им негде ссать, АТП о таких нуждах не думает. Поэтому водилы просто в тупике едут туда где ходит меньше людей и ссут прям из маршрутки. Всякие Тонконогие отморозились. В горсовете тоже. они не замечают проблему. Поэтому автор этих видосов дал их нам с надеждой, что хоть огласка поможет прекратить это зловоние. На некоторых видео видно голые пи**ны. Поэтому с детьми смотреть не рекомендуется", - говорится в подписи к посту.

В комментариях днепряне выразили свое возмущение данному инциденту.

" Верх пр Мазепы (петровского).157.!возле 6й детской.ни с коляской не пройти, ни вдох сделать", "когда то там проходил,там всё пропитано мочёй...", " На Тополе в тупике такая же картина, ходят за забор в канаву. Считаю, что надо наказывать АТП, что не обеспечивают элементарными удобствами.", - писали под постом.

А вот глава профсоюза перевозчиков, Михаила Тонконогого прокомментировал, как разрешить эту ситуацию.

"На конечных остановках обязаны быть оборудованы такие места. Их обязан установить и поддерживать департамент транспорта, а по факту это не делается." - поделился чиновник.

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