Случайные прохожие спасли девушку от нападения маньяка в Днепре
Об этом сообщает Днепр Вечерний.
Инцидент произошел ночью на улице Кедрина в Днепре. Незнакомец преследовал девушку, и она обратилась за помощью к прохожим. Парни оказались крепкими и не только проводили девушку, но и провели «воспитательную» беседу с потенциальным маньяком, у которого при себе оказался нож.
"Дело было ближе к полуночи. По улице Кедрина особь мужского пола, со скрытым под шарфом лицом так, что едва были видны глаза - преследовал девушку. Она испугалась и попросила помощи у мимо проходящих парней, чтобы ее провели домой. После с товарищем провели воспитательную беседу", - говорится в сообщении.
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Как выяснилось, у преследователя был нож, которым он ранил одного из парней.
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Правоохранители задержали мужчину и провели обыск в его квартире. Они там получили некоторые вещественные доказательства его деятельности. Мобильный телефон мужчины оказался целой галереей снимков от девочек, с которыми он общался.
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