В Вольногорске обнаружили неизвестных опасных пауков внешне похожих на каракуртов

Как передает Politeka.net, об этом сообщил местный житель в Facebook.

"Нашествие ложных черных вдов и каракуртов не миф и уже в Вольнике! Зима - они активируются, щемятся в тепло, с ананасами и бананчиками приехали они к нам по всей видимости", - сообщил он и прикрепил жуткие фото, на которых видно последствия его встречи с ними.

В комментарии местному изданию, специалисты не исключили того, что ползучих сущест доставили к нам вместе с продуктами из тропиков.

"Не исключено, что паука случайно вместе с продуктами привезли из тропиков. У нас бывали случаи, когда из тропиков таким образом завозили даже птицеедов", - отметил доцент зоологии и экологии ДНУ Виктор Бригадиренко.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области наблюдается повышенная активность гадюк и даже возможен риск их вымирания.

4 января на ул. Большой Диевской змея заползла в частный дом и до смерти напугала его хозяйку. Непрошенную гостью выдворяли с помощью спасателей.

И такие случаи происходят по всей области.

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