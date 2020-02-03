В Днепре водитель 27 маршрутки выгнал из салона 5-летнего ребенка из-за его плача

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на группу «События Игрени» в соцсети Facebook, где неравнодушный житель рассказал об инциденте в местной маршрутке, которая курсирует от пл. Старомостовая до ул. Воспоминаний.

Неравнодушный житель города в своем посте обратился за помощью в поиске информации. Он просил дать номер телефона автотранспортного предприятия, которое обслуживает 27 маршрут.

«Дайте номер перевозчика 27 маршрута, срочно! Он выгнал ребенка 5 лет с маршрутки, когда тот заплакал. Папа пьяный забыл рёбенка в маршрутке на Ксеневке, ребёнок плакал. Моя теща помогла младенцу добраться домой к бабушке», – сказано в просьбе на фейсбуке.

В сети началось бурное обсуждение произошедшего. Местные нашли и номера местной мэрии и советовали, что нужно делать в таком случае.

«Люди!!!! Вы серьёзно считаете, что посторонний человек (водитель) и/или пассажиры должны отвечать за синее тело, которое прогавило своего сына?????Я не оправдываю действия водителя и людей в маршрутке, но ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕБЁНКА ДО ЕГО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ НЕСУТ РОДИТЕЛИ! Не дядя Вася и тётя Зина на улице, в транспорте и парке, а пьяный дебил папаша... Статья для таких есть.», «Я бы ещё номер социальной службы попросила. Как это "забыл ребенка"???? А водитель, конечно, должен был вызвать 102 в таком случае!», «Согласен, но он ничего не сделал.», «Выгнал и всё. Спасибо тёще.», «Нашли бабушку.», «Какой кошмар, как можно забыть ребёнка в маршрутке, а потом ребёнка выгнать.», «Капеееец, блин, я все понимаю, но это даже не по-человечески», «У нас на 22-27 к сожалению достаточно много неадекватных водителей, тоже сталкивались.», – пишут в сети.

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