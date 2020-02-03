В сети показали душераздирающие кадры разрушающегося парка Глобы в Днепре

Кадры опубликовал один из днепрян в соцсети Facebook, об этом пишет Politeka.net.

«В Днепре умирает парк Глобы: чудовищные кадры», – подписал местный житель Константин Бильцан.

Горожане начали активно обсуждать увиденное в сети в комментариях под постом. Некоторые раскрыли подробности того, что может произойти с парком в недалеком будущем.

«Кстати, там давно в планах вместо Озера сделать ТРЦ ,так как озеро содержать якобы экономически невыгодно.», «Зона отрешения Днепра», «Ну когда уже его востановят?», «Метро как закончат делать в 2025году! начнут ремонт парка , может быть», «Очень грустно наблюдать такую картину...у большинства жителей города детство прошло в этом парке..а теперь просто обидно и страшно за наше будущее..», «Зачем ездить в Припять на экскурсии, можно просто жить в Днепре!», «Винтажненько... А на самом деле очень печально что такой красивый парк запустили совсем», «Он давно умер!», – отметили в сети днепряне.

Отметим, что местные говорят о том, что половину парка уже отдали под застройку для ЖК Озерный. С парком Шевченко похожая история. Для участка от гостиницы до дворца молодежи уже есть проекты, какой ЖК построить, на сколько этажей.

Напомним, что парк Шевченко в Днепре разваливается на глазах. В сети показали, как сейчас выглядит парк Шевченко в Днепре. Так, некогда в парке имени Шевченко на постаменте возвышался памятник Кобзарю. Теперь от него остался один порисованный вандалами постамент. В самом же парке царит дух упадка, а людей нет.

Напомним, афера с недвижимостью всколыхнула Днепр: горожане остались без жилья

Как сообщала Politeka, Днепр лидирует в топе городов мира с самыми большими пробками

Также Politeka писала, что Днепр превратился в Венецию, кадры бедствия