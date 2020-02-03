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Блогеры-экстремалы погибли ради уникального контента и подписчиков

Вчера, 2 февраля, в 23-46 по ул. Летчиков у дома №13 в надшахтных зданиях группа из 5 блогеров решили снять видео спуска в заброшенную вентиляционную шахту. Об этом сообщает Первый городской. Информацию о гибели экстремалов сообщили в пресс-службе ГСЧС Кривого Рога.

Они сломали решетку на входе в заброшенное надшахтное здание и с помощью альпинистского оборудования 2 человека спустились вглубь ствола. В результате 2 человека (в возрасте примерно по 30 лет) сорвались и упали в вентиляционный ствол.

На место прибыл отряд горноспасателей. Они с разных сторон пытались добраться до места, где произошла трагедия, чтобы поднять тела на поверхность. Они нашли две оборванных веревки, с помощью которых, вероятно, мужчины спускались вниз. Горноспасатели приняли решение добираться до вентиляционного ствола со стороны шахты «Артём-1».

В 03-45 горноспасатели нашли тела экстремалов.

Около 6 утра 3 февраля они были подняты на поверхность и направлены в СМЭ для установления личностей и причин смерти.

Напомним, что в Днепре пьяный пассажир напал на водителя троллейбуса. 2 февраля около 2-х часов дня на остановке «Медтехника» по проспекту Александра Поля в направлении ул. Титова в Днепре произошел инцидент с водителем, который напугал горожан.

Одному из пассажиров троллейбуса (к слову, он находился в состоянии алкогольного опьянения) не понравилось, как водитель тронулся с перекрестка и его «качнуло». После этого он на остановке ворвался в кабину водителя и ударил его кулаком по лицу.

От полученного удара водитель троллейбуса потерял сознание. Троллейбус начал катиться назад на самом крутом подъеме проспекта. Жизнь пассажиров оказалась в страшной опасности, но через несколько минут водитель пришел в себя и нажал на тормоз.

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