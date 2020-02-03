Дети на ходу выпрыгивали с неуправляемого автобуса

Водитель школьного автобуса умер во время движения транспорта

На Днепропетровщине произошло ДТП с участием школьного автобуса. Об этом пишут местные СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Авария со школьным автобусом произошла 3 февраля, в понедельник, около 12:40 дня в Каменском. В салоне находилось 22 школьника.

Журналисты сначала предполагали, что у транспортного средства отказали тормоза, но когда в сети показали видео с вебкамер, стало ясно, что это неправильная причина. Автобус вилял по дороге, когда прямо из-за поворота показалась фура, которая могла столкнуться с автобусом, но водитель фуры смог вовремя прекратить движение.

Затем автобус выехал на пешеходный тротуар и въехал в фонарный столб и забор строящегося «АТБ» на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко.

Так, выяснилось, что 68-летний водитель автобуса, который вез учеников 22-й школы в бассейн, умер за рулем от инсульта.

Одна девочка выпрыгнула из автобуса прямо на ходу перед летящим за автобусом легковым авто.

К счастью, ребенок не пострадал, отряхнулся и ушел на обочину.

Также сообщается, что никто из 22 детей не пострадал.

Напомним, что в Днепре водитель 27 маршрутки выгнал из салона 5-летнего ребенка из-за его плача. Неравнодушный житель города в своем посте обратился за помощью в поиске информации. Он просил дать номер телефона автотранспортного предприятия, которое обслуживает 27 маршрут.

«Дайте номер перевозчика 27 маршрута, срочно! Он выгнал ребенка 5 лет с маршрутки, когда тот заплакал. Папа пьяный забыл рёбенка в маршрутке на Ксеневке, ребёнок плакал. Моя теща помогла младенцу добраться домой к бабушке», – сказано в просьбе на фейсбуке.

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