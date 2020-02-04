В сети показали, каким в Днепре был жилмассив Солнечный 40 назад



Как передает Politeka.net, снимками на своей странице в Facebook поделился фотограф Владимир Рязанов.

Солнечный заслужено стал одной из визиток города. Постоен он был в 1973 году.

Возводили микрорайон довольно быстро, его узнаваемые сегодня черты появились буквально за несколько лет. И он превратился в «главную магистраль» города.

Среди других микрорайонов города "Солнечный" выделяется четырьмя 16-этажными панельными дома, повернутых к Днепру торцевой частью и покрытых желтой плиткой.





Современный Солнечный в проекте назывался микрорайон Лазурный, в котором должен был обосноваться непосредственно жилой массив Солнечный.

Изначально была задумка охватить строительством территорию от улицы Каруны (съезд с железнодорожного моста) до Центрального моста и конца современного микрорайона. Этот весь кусок и должен был стать Солнечным.