В сети показали, каким в Днепре был жилмассив Солнечный 40 назад
Как передает Politeka.net, снимками на своей странице в Facebook поделился фотограф Владимир Рязанов.
Солнечный заслужено стал одной из визиток города. Постоен он был в 1973 году.
Возводили микрорайон довольно быстро, его узнаваемые сегодня черты появились буквально за несколько лет. И он превратился в «главную магистраль» города.
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Среди других микрорайонов города "Солнечный" выделяется четырьмя 16-этажными панельными дома, повернутых к Днепру торцевой частью и покрытых желтой плиткой.
Современный Солнечный в проекте назывался микрорайон Лазурный, в котором должен был обосноваться непосредственно жилой массив Солнечный.
Изначально была задумка охватить строительством территорию от улицы Каруны (съезд с железнодорожного моста) до Центрального моста и конца современного микрорайона. Этот весь кусок и должен был стать Солнечным.
Ранее мы сообщали, что в Днепре сняли короткометражный документальный фильм художественной группы Fantastic Little Splash о недостроенном отеле «Парус».
Этот недострой считается символом города, его печатают на футболках и магнитах, он стал частью городского фольклора. Группа Fantastic Little Splash видит в этом разрыв между желаемым и действительным и исследует в фильме разнообразие интерпретаций этого образа.
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