В сети показали, как горожане украсили свой двор



Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовала днепрянка Виктория Колосовская.

«Я наверное буду слишком строга, но это полный трэшак. Я бы это назвала - эстетика нищеты», - подписала девушка свой пост.

Такое творчество жителей дома на улице Косиора пришлось не всем по душе, но многие поддержали такое начинание дизайнеров.

"Шизофрения)", "Это как в СССР - подручный материал...Мы все "оттуда")))", "а мне нравится! креативненько!", "Многое видел, многое из этого могу понять. У людей нет другого понятия красоты. Но мягкие игрушки на деревьях я не могу понять.", "Та да. У нас тоже шизоидные есть такие же", - писали под постом Виктории.

Ранее мы сообщали, что на жилом массиве "Тополь" женщина настолько завалила свою квартиру мусором, всякий хлам вываливается через лоджию и щели в окнах.

Женщина лет 50-ти сносит в свою квартиру на первом этаже старые вещи, бутылки и прочий мусор, а свое поведение объясняет тем, что нигде не работает, и ей надо как-то выживать. При этом в квартире все завалено мусором под потолок, что сама женщина живет на полу в тамбуре возле квартиры.

Напомним, стало известно, где лучше не появляться в Кривом Роге: опасно для жизни.

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