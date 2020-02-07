В Днепре на площади Островского женщина в наглую изо всех сил без очереди пыталась влезть в маршрутку



Как передает Politeka.net, соответствующее видео опубликовал hy**uy Dnepr.



Конфликтная ситуация возникла с мамой двух маленьких детей. Она

«На Островского женщина в нетрезвом состоянии пыталась залезть в маршрутку, при этом ее поведение было агрессивным и неадекватным. Также с ней были два маленьких ребенка. Они громко плакали и сквозь слёзы просили не вызывать полицию. Несмотря на просьбу детей, полицию всё-таки вызвали. Только к их приезду, она успела забрать детей и ушла в неизвестном направлении», — говориться в сообщении.

Напомним, что в Днепре водитель 27 маршрутки выгнал из салона 5-летнего ребенка из-за его плача. Неравнодушный житель города в своем посте обратился за помощью в поиске информации. Он просил дать номер телефона автотранспортного предприятия, которое обслуживает 27 маршрут.

«Дайте номер перевозчика 27 маршрута, срочно! Он выгнал ребенка 5 лет с маршрутки, когда тот заплакал. Папа пьяный забыл рёбенка в маршрутке на Ксеневке, ребёнок плакал. Моя теща помогла младенцу добраться домой к бабушке», – сказано в просьбе на фейсбуке.

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