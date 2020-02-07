На автобусном маршруте № 228 в Кривом Роге пассажиры обратили внимание на вежливость и внимательность кондуктора



Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете ТРК «Рудана» Кривой Рог. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Многие жители знают Наталью Кошелю уже давно. Работать женщина начинала продавцом радиотоваров на местном рынке. Позже она устроилась на должность кондуктора.

А вот отличается Наталья необычной вежливостью: она здоровается со всеми пассажирами, которые заходят в салон автобуса, и спрашивает о здоровье у пожилых людей.

Совершенно нетипично для наших автобусов, когда кондуктор прощается с пассажирами на выходе и следит, чтобы всем было комфортно покидать салон.

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Горожане восхищены работой женщины и в комментариях пожелали ей всего наилучшего."Я знаю её, как продавца, то более культурного и уважительного отношения я не видела! Пусть у нее в жизни всё будет хорошо, и будут ! благодарные воспитанные пассажиры, дай, Бог, здоровья!", " О, да, знакомая женщина!!! И в 228 автобусе тоже работает. После поездки с ней всегда хорошее настроение и позитив на душе!!!", " Большая молодчинка, даже когда ей хамят она НИКОГДА не опускается до уровня хамов!!! Здоровья, оптимизма и благополучия!","Надо с неё брать пример" - писали пользователи сети.

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