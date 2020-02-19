В Днепре на 3 года собираются сузить несколько улиц и тротуаров
Как передает Politeka.net, об этом предупредили в горсовете Днепра.
Так, движение собираются ограничить на улице Харьковской и ряде других прилегающих улиц. Также затруднено движение будет и на тротуарах рядом с местом проведения работ.
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Работы будут проводиться с 1 марта 2020 года до 1 марта 2023 года и затронут улицы Князя Владимира Великого, Харьковской, Глинки и Европейской.
На месте запланировали работы по строительству многофункционального комплекса общественного и жилого назначения.
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