Работы будут проводиться до 2023 года

В Днепре на 3 года собираются сузить несколько улиц и тротуаров

Как передает Politeka.net, об этом предупредили в горсовете Днепра.

Так, движение собираются ограничить на улице Харьковской и ряде других прилегающих улиц. Также затруднено движение будет и на тротуарах рядом с местом проведения работ.

Работы будут проводиться с 1 марта 2020 года до 1 марта 2023 года и затронут улицы Князя Владимира Великого, Харьковской, Глинки и Европейской.

На месте запланировали работы по строительству многофункционального комплекса общественного и жилого назначения.

Ранее мы сообщали, что департамент жилищного хозяйства Днепровского горсовета объявил несколько тендеров на ремонт кровли жилых домов и установку новых лифтов общей стоимостью 50,6 млн грн.

Кроме того, планируется укрепить основание крыши, нанесет огнезащиту на деревянные конструкции, уложит рулонную кровлю и металлочерепицу, утеплит покрытия, вставит слуховые окна, навесит водосточные трубы, установит снегозадержатели и молниезащиту.