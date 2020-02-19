Жена мэра Днепра Бориса Филатова Марина рассказала об условиях жизни в лагере под высочайшей горой в Андах - Аконкагуа
Как передает Politeka.net, истории она посвятила пост в Instagram.
Марина Филатова довольно часто делится с подписчиками фотографиями покорения различных гор мира. В своих постах и историях первая леди Днепра рассказывает об альпинистском быте и интересных подробностях своего путешествия.
Так произошло и в это раз, но теперь она пожаловалась на условия жизни в лагере.
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"Настоящая роскошь.! В базовом лагере Аконкагуа "Plaza De Mulas" можно принять душ, что является исключительно редким явлением. Стоит это "удовольствие" $15 и руководит процессом товарищ по имени Чуи. Слово "удовольствие" взяла в кавычки, потому что, кроме того, что в душе грязно, как и везде в лагере, принять его можно только когда пригревает солнышко. Иначе задубенеешь от холода", - сообщила она.
По ее словам, быт в горах, без преувеличения, ужасен. Но она не унывает и ищет различные способы развлечься.
Напомним, ранее Марина покорила самую высокую гору Европы — Монблан. Об этом сообщил сам Филатов и восхитился достижениями жены.
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