Марина Филатова довольно часто делится с подписчиками фотографиями покорения различных гор мира. В своих постах и историях первая леди Днепра рассказывает об альпинистском быте и интересных подробностях своего путешествия.

Жена мэра Днепра Бориса Филатова Марина рассказала об условиях жизни в лагере под высочайшей горой в Андах - Аконкагуа Как передает Politeka.net , истории она посвятила пост в Instagram.

Так произошло и в это раз, но теперь она пожаловалась на условия жизни в лагере.

"Настоящая роскошь.! В базовом лагере Аконкагуа "Plaza De Mulas" можно принять душ, что является исключительно редким явлением. Стоит это "удовольствие" $15 и руководит процессом товарищ по имени Чуи. Слово "удовольствие" взяла в кавычки, потому что, кроме того, что в душе грязно, как и везде в лагере, принять его можно только когда пригревает солнышко. Иначе задубенеешь от холода", - сообщила она.

По ее словам, быт в горах, без преувеличения, ужасен. Но она не унывает и ищет различные способы развлечься.

Напомним, ранее Марина покорила самую высокую гору Европы — Монблан. Об этом сообщил сам Филатов и восхитился достижениями жены.

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