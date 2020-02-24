В понедельник, 24 февраля, в Днепре на улице Титова в результате перестрелки пострадали три человека

Случилась стрельба рядом с остановкой. Очевидцы сообщают, что у обочины стояли два автомобиля Mercedes GL-class. Рядом находился патрульный экипаж. Об этом пишет Информатор.

После этого на место события приехали другие неизвестные, которые были на Toyota Land Cruiser, скорее всего. Они и начали стрельбу. Три пострадавших получили огнестрельные ранения ног и шеи.

"Тайота" сразу скрылась после этого происшествия. Для поимки возможных преступников полиция ввела план "Сирена". "Гелики" остались а месте.

Там сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все подробности ЧП.

Ранее мы сообщали, что Маршрутчик в Днепре отказался везти пенсионерку, закрыв дверь перед ее носом

Известно, что инцидент произошел на 146-ом маршруте.

«В маршрутку собиралась войти пожилая женщина. Водитель прямо перед ее носом хлопнул дверью и резко понесся, даже не на зеленый свет. Сказал, знает он таких льготников. Хамит, еще и страшно нарушает правила дорожного движения», — сообщила девушка.

Хамское поведение водителей маршруток в Днепре не редкость.

Сообщалось, что жительница Днепра возмущена действиями соседей, которые оставляют мусор и продукты жизнедеятельности организма прямо в подъезде.

Как утверждает женщина, ей неоднократно приходилось выносить гнилые овощи, бутылки, старые вещи. Но последний случай перешел все границы - выброшенная елка и ведро мочи на лестничной площадке повергли ее в ужас.

"Люди прошу совет...я не знаю как дальше жить...Ситуация : на площадке убираю одна, да если бы только убирать пыль...некоторые личности выносят разный мусор и оставляют на площадке. Это уже крик души...людьми назвать их не могу ...Люди , у кого подобная ситуация, что делать ????", - не выдерживает жительница многоэтажки.

Напомним, общественный транспорт в Днепре будет работать по-другому

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