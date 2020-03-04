В популярном месте отдыха днепрян обосновались бездомные
Они обустроили там “гардеробную” и “спальню”. Об этом сообщает Відкритий.
В декабре 2019 года на мосту через озеро в парке Глобы рухнула часть каменной плиты. После этого переправу огородили лентами и забором. Правда, некоторых горожан это не останавливает, и они все равно ходят по аварийному мосту.
Сейчас на мосту живут бездомные днепряне, которые неплохо там обустроились.
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Напомним, что в сети показали душераздирающие кадры разрушающегося парка Глобы в Днепре. Кадры опубликовал один из днепрян в соцсети Facebook.
«В Днепре умирает парк Глобы: чудовищные кадры», – подписал местный житель Константин Бильцан.
Горожане начали активно обсуждать увиденное в сети в комментариях под постом. Некоторые раскрыли подробности того, что может произойти с парком в недалеком будущем.
«Кстати, там давно в планах вместо Озера сделать ТРЦ ,так как озеро содержать якобы экономически невыгодно.», «Зона отрешения Днепра», «Ну когда уже его востановят?», «Метро как закончат делать в 2025году! начнут ремонт парка , может быть», «Очень грустно наблюдать такую картину...у большинства жителей города детство прошло в этом парке..а теперь просто обидно и страшно за наше будущее..», «Зачем ездить в Припять на экскурсии, можно просто жить в Днепре!», «Винтажненько... А на самом деле очень печально что такой красивый парк запустили совсем», «Он давно умер!», – отметили в сети днепряне.
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