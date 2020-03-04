В Днепре намерены временно перекрыть движения через железнодорожные переезды

Как передает Politeka.net, об этом предупредили в пресс-службе горсовета.

Как говорится в сообщении, движение транспорта будет перекрыто через железнодорожный переезд 175 км перегона Сухачевка - Диевка по ул. Наклонной и 178 км по ул. Мукачевской с 11 по 21 марта, с 10:00 до 16:00.

Причиной такого решения стало переустройство контактной сети перегона.

В горсовете также сообщили, что объезд транспорта будет возможен по ул. Богуна, Дальноуральской, Шушинской, Профессиональной, Республиканской с последующим выездом за Крутой спуск на ул. Юрия Кондратюка.

Объезд переезда 175 км перегона Сухачевка-Диевка по ул. Наклонной - через ЖД переезд 172 км по ул. Лесной.

Ранее мы сообщали, что 3 марта на сайте Днепровской городского совета появилось распоряжение об ограничении движения транспорта 9 марта.

Будет перекрыта центральная часть города.

С 9.30 до 11.00 по улице Воскресенской во время торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Шевченко на участке от проспекта Дмитрия Яворницкого до улицы Князя Владимира Великого.

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