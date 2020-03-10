Известно, что преступление произошло на улице Коммунаровской. Три "бесстрашных" молодых парня несли сворованный телевизор по улице среди белого дня.

"Обычное дело...Три жулика (специализация - частный сектор) возвращаются с добычей (телевизор). Вчера на правом берегу, завтра будут на левом...Дом зачистили, среди белого дня на ул.Коммунаровской в Днепре.", - сказано в сообщении.

Домушников удалось заснять:

Ранее мы сообщали, что двое неизвестных мужчин оставляют метки на квартирах днепрян.

"Предприимчивых ребят" засекли 26 февраля на Парусном. Представились они консультанты «МТЗ», но после того, как их начали снимать на камеру - они мгновенно скрылись.

Кроме того, после их визита женщина обнаружила меловые метки на своей и паре соседских дверей.

Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила:

Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.





По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома. Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.

которые появляются на вашей двери или возле нее. Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.