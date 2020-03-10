Домушники обнесли частный дом в Днепре посреди белого дня
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в соцсетях.
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в соцсетях.
Известно, что преступление произошло на улице Коммунаровской. Три "бесстрашных" молодых парня несли сворованный телевизор по улице среди белого дня.
"Обычное дело...Три жулика (специализация - частный сектор) возвращаются с добычей (телевизор). Вчера на правом берегу, завтра будут на левом...Дом зачистили, среди белого дня на ул.Коммунаровской в Днепре.", - сказано в сообщении.
Домушников удалось заснять:
Ранее мы сообщали, что двое неизвестных мужчин оставляют метки на квартирах днепрян.
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"Предприимчивых ребят" засекли 26 февраля на Парусном. Представились они консультанты «МТЗ», но после того, как их начали снимать на камеру - они мгновенно скрылись.
Кроме того, после их визита женщина обнаружила меловые метки на своей и паре соседских дверей.
Для того, чтобы не стать жертвой вы должны знать элементарные правила:
- Всегда забирайте или просите об этом соседей квитанции за коммунальные платежи. По ним тоже легко отследить, в отъезде человек или постоянно бывает дома.
- Всегда обращайте внимание на посторонние предметы, которые появляются на вашей двери или возле нее.
- Всегда закрывайте двери, особенно, когда остаетесь одни.
Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.
Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.
Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.