В Днепре после дождя на небе появилась яркая двойная радуга



Как передает Politeka.net, невероятной красоты снимки публикуют очевидцы в соцсетях.

Радугу особо отчетливо было видно около 6:30 в районе проспекта Ивана Мазепы.





Но в комментариях поделились и своими, не менее захватывающими снимками.

А вот одна из пользователей сети вспомнила строки с библии о радуге:



"А знаете, что означает радуга?! Это обещание, нам людям, что всемирного потопа никогда не будет больше. Библия, Быт 9:11-13: "Вот Мой договор с вами: всё живое на земле было уничтожено потопом, но такое никогда больше не повторится, никогда больше потоп не уничтожит всё живое на земле", - отметила она.

Ранее мы сообщали, что водопад «Порог Ревучий» на Монастырском острове начал биться током. Первыми под электрическим током оказались рыбаки. Затем начали гибнуть рыба и лягушки.

Напомним, что этот живописный водопад был создан в 2013 году и работает в весенне-летний период. Место рядом с водопадом давно облюбовали любители рыбной ловли. Но последнее время местные рыбаки стали жаловаться, что рыбалка недалеко от водопада стала опасной.

Напомним, афера с недвижимостью всколыхнула Днепр: горожане остались без жилья

Как сообщала Politeka, Днепр лидирует в топе городов мира с самыми большими пробками

Также Politeka писала, что Днепр превратился в Венецию, кадры бедствия