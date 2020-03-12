В Днепре после дождя на небе появилась яркая двойная радуга
Как передает Politeka.net, невероятной красоты снимки публикуют очевидцы в соцсетях.
Радугу особо отчетливо было видно около 6:30 в районе проспекта Ивана Мазепы.
Но в комментариях поделились и своими, не менее захватывающими снимками.
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А вот одна из пользователей сети вспомнила строки с библии о радуге:
"А знаете, что означает радуга?! Это обещание, нам людям, что всемирного потопа никогда не будет больше. Библия, Быт 9:11-13: "Вот Мой договор с вами: всё живое на земле было уничтожено потопом, но такое никогда больше не повторится, никогда больше потоп не уничтожит всё живое на земле", - отметила она.
Ранее мы сообщали, что водопад «Порог Ревучий» на Монастырском острове начал биться током. Первыми под электрическим током оказались рыбаки. Затем начали гибнуть рыба и лягушки.
Напомним, что этот живописный водопад был создан в 2013 году и работает в весенне-летний период. Место рядом с водопадом давно облюбовали любители рыбной ловли. Но последнее время местные рыбаки стали жаловаться, что рыбалка недалеко от водопада стала опасной.
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