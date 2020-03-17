Красота, да и только!

На Днепропетровщине удалось запечатлеть редких хищных птиц

Как передает Politeka.net, уникальные кадры у себя на странице в Facebook разместил известный бердвотчер Александр Настаченко.

Он довольно часто радует

На этот раз в его объектив попали болотные луни, черноголовые чеканы, серые журавли, гуси, белые трясогузки (одновременно видели скопление из 26 ос.), также были бекасы и черныш.



Также он сообщил, что удалось заснять и довольно редких птиц на территории области.



"Важно было отметить 2 пары местных могильников. Некоторые из них демонстрировали брачные игры в небе, а некоторые отгоняли молодых орланов", - написал он.



Заметим, что лунь, орел-могильник и орлан-белохвост считаются редкими и занесены в Красную книгу.

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Природное явление особо отчетливо было видно около 6:30 в районе проспекта Ивана Мазепы.

Также мы сообщали, что за Областной Государственной Администрацией зацвели магнолии.

Нежные бутоны будущих цветов теперь радуют мимо проходящих горожан. Совсем скоро цветы окончательно раскроются и можно будет почувствовать аромат магнолий c длинным медовым шлейфом.

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