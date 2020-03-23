Во жилых районах Днепра расцвела форзиция

С потеплением начали распускаться первые цветы, которые теперь радуют прохожих. Фото опубликовали местные СМИ.

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Форзицию можно встретить в большинстве жилых районов города. 

Желтые кустарники уже расцвели на набережной и во многих дворах города

Форзиция  – кустарник или небольшое дерево, относится к древнему семейству Маслиновые. Родом из Восточной Азии, также отдельные виды растения можно встретить в Китае и Японии. Всего насчитывается 10 видов, в Европейских странах преимущественно выращивается лишь один из них – форзиция европейская.

Ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине удалось запечатлеть редких хищных птиц.

В объектив попали болотные луни, черноголовые чеканы, серые журавли, гуси, белые трясогузки (одновременно видели скопление из 26 ос.), также были бекасы и черныш.

Также мы сообщали, что в Днепре после дождя на небе появилась яркая двойная радуга.

Природное явление особо отчетливо было видно около 6:30 в районе проспекта Ивана Мазепы. 

Напомним, афера с недвижимостью всколыхнула Днепр: горожане остались без жилья

Как сообщала Politeka, Днепр лидирует в топе городов мира с самыми большими пробками

Также Politeka писала, что Днепр превратился в Венецию, кадры бедствия

 