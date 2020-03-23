Во жилых районах Днепра расцвела форзиция
С потеплением начали распускаться первые цветы, которые теперь радуют прохожих. Фото опубликовали местные СМИ.
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Форзицию можно встретить в большинстве жилых районов города.
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Форзиция – кустарник или небольшое дерево, относится к древнему семейству Маслиновые. Родом из Восточной Азии, также отдельные виды растения можно встретить в Китае и Японии. Всего насчитывается 10 видов, в Европейских странах преимущественно выращивается лишь один из них – форзиция европейская.
Ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине удалось запечатлеть редких хищных птиц.
В объектив попали болотные луни, черноголовые чеканы, серые журавли, гуси, белые трясогузки (одновременно видели скопление из 26 ос.), также были бекасы и черныш.
Также мы сообщали, что в Днепре после дождя на небе появилась яркая двойная радуга.
Природное явление особо отчетливо было видно около 6:30 в районе проспекта Ивана Мазепы.
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