В сети показали, как проходит очистка подъездов от коронавируса

Во время карантина в Днепре начали дезинфицировать подъезды

В связи с распространением коронавируса COVID-19, в Днепре коммунальщики приступили к дезинфекции подъездов многоквартирных домов.

В горсовете Днепра уже закупили спецсредства для обработки подъездов. В частности, — специальные хлорсодержащие таблетки, которые растворяются в жидкости и распыляются на поверхности.

Ранцевый бензиновый разбрызгиватель позволяет быстро и эффективно обрабатывать максимум площади для безопасности жильцов. Таких в городе уже 210 штук.

Обрабатывать собираются также больницы, технические помещения водоканала и электротранспорт.

Напомним, что мы писали, на Днепропетровщине мошенники придумали новую аферу во время вспышки эпидемии коронавируса. В двери днепрян на карантине стучат мошенники-«дезинфекторы».

«Ни одна служба области не проводит дезинфекцию в домах граждан», — говорится в сообщении.

В СМИ распространяется информация о группе людей, которая якобы ходит по домам в специальных костюмах защиты и предлагает продезинфицировать квартиры днепрян. Так мошенники проникают в дома и совершают преступления.

В настоящее время в Днепропетровской области с подобными заявлениями в полицию никто не обращался.

В полиции просят звонить в 102 сразу, когда жители заметят псевдо-дезинфекторов.

Также мы писали, что в Днепре показали, как ездя местные жители на общественном транспорте во время ограничений.

В связи с распространением коронавируса COVID-19, Кабмин ввел карантин на всей территории Украины, из-за чего общественный транспорт в пригороде не работает, в городах берет в салон не более 10 пассажиров.

Так, в Днепре люди нашли, как обойти правило, чтобы добраться до работы в час пик. В городе нашли оригинальный способ добираться до работы, когда ты 11-й. «Лишние» пассажиры продолжают ездить на троллейбусах, — «зайцами», прицепившись к куховным деталям троллейбусов.

Такой проезд на кузовных деталях электротранспорта весьма опасен. Лестницы и бамперы троллейбусов попросту не предназначены для перевозки людей. Более того, за такой проезд предусмотрен штраф.

Напомним, Женщина без вести пропала под Днепром.

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