Он состоял в банде

На Днепропетровщине полиция разыскивает преступника, который скрывается от суда

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

Дмитрий Клочко, 1997 года рождения, подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 296 Криминального кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия и других предметов).

В полиции сообщают, что преступление произошло 15 марта в одном из развлекательных заведений в пгт Петропавловка.

Пятеро вооруженных мужчин, угрожая применить оружие, избили группу людей. После они скрылись. Правоохранителя удалось задержать четверых из них, но один так и остался на свободе.

В полиции просят всех, кому может быть известно местонахождение разыскиваемого мужчины, сообщить в Петропавловское отделение полиции или по тел. (050) 159 07 45, (095) 466 61 62, (099) 235 33 31 или 102.

Ранее мы сообщали, что разыскивают двоих мужчин, которые разгромили маршрутку №87.

Инцидент произошел на улице Рабочей. Двое мужчин с ребенком, которые скорее всего были в нетрезвом состоянии набросились на водителя и повредили транспортное средство.

Водитель сделал замечание и попросил не отвлекать от управления, но неадекватные граждане продолжили конфликт, из-за чего водитель был вынужден остановить автобус и потребовать зачинщиков покинуть салон.

В ответ они начали громить маршрутку.

Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.

Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.

Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.