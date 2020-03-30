На Днепропетровщине полиция разыскивает преступника, который скрывается от суда
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.
Дмитрий Клочко, 1997 года рождения, подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 296 Криминального кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия и других предметов).
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В полиции сообщают, что преступление произошло 15 марта в одном из развлекательных заведений в пгт Петропавловка.
Пятеро вооруженных мужчин, угрожая применить оружие, избили группу людей. После они скрылись. Правоохранителя удалось задержать четверых из них, но один так и остался на свободе.
В полиции просят всех, кому может быть известно местонахождение разыскиваемого мужчины, сообщить в Петропавловское отделение полиции или по тел. (050) 159 07 45, (095) 466 61 62, (099) 235 33 31 или 102.
Ранее мы сообщали, что разыскивают двоих мужчин, которые разгромили маршрутку №87.
Инцидент произошел на улице Рабочей. Двое мужчин с ребенком, которые скорее всего были в нетрезвом состоянии набросились на водителя и повредили транспортное средство.
Водитель сделал замечание и попросил не отвлекать от управления, но неадекватные граждане продолжили конфликт, из-за чего водитель был вынужден остановить автобус и потребовать зачинщиков покинуть салон.
В ответ они начали громить маршрутку.
Напомним, на Харьковщине устроили самосуд над квартирными ворами.
Как сообщала Politeka, на днепрян открыли охоту прямо в маршрутках.
Также Politeka писала, что жители Одесской области стали жертвами банды воров.