В Павлограде полностью отключили отопление жителям

В среду, 1 апреля, в Павлограде (Днепропетровская область) официально завершился отопительный сезон. Несмотря на то, что отопление уже выключали, в ночь на 1 апреля павлоградцам дали погреться из-за сильного похолодания. Об этом сообщают местные СМИ.

Уже утром 1 апреля батареи в домах местных жителей были холодные.

Перед этим с 26 марта, в связи с продлением установленного карантина на территории Украины, было принято решение о прекращении централизованного теплоснабжения в учреждениях социальной сферы Павлограда (детские сады, учебные заведения, спортивные учреждения), за исключением территориального центра социального обслуживания, учебных заведений с интернатным отделением и медицинских учреждений города.

Отопительный сезон в Павлограде продлился 5 месяцев.

Напомним, что мэр Днепра Борис Филатов и министр МВД Арсен Аваков провели беседу в сети. Их диалог произошел ночью, в соцсети Facebook.



По словам министра, местное самоуправление имеет ключевую роль в борьбе с кризисом и эпидемией в Украине.

"Борис, и вам не спится? Завтра ж на работу с утра? 4 часа хватает? Без местного самоуправления — нам каюк — ваша роль в этом кризисе — важнейшая!", — сообщил он и отметил, что Филатову удалось отстоять финансирование строительства аэропорта Днепра в чрезвычайном бюджете.





Ранее мэр Днепра Борис Филатов рассказал, как город готовится к эпидемии.

"400 ям под могилы мы уже выкопали. Рефрижераторы готовы. Мешки закупили. И даже знаем как засверливать гробы", - написал он.

Напомним, что карантинный Днепр показали с высоты птичьего полета

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