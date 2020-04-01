Пора уже всем такое носить

В гипермаркет Днепра пришел мужчина в противогазе

Как передает Politeka.net, соответственный снимок опубликовал очевидец в соцсетях.

"Сегодня. Гипермаркет "Новая Линия". Покупатель конкретно подготовился к карантину)))", - сообщил он.

Такие меры предосторожности повеселили днепрян, тем более, что этот случай произошел 1-го апреля. Но некоторым все же было не до смеха, так как ситуация с эпидемией в Украине становится все более катастрофической.

"Ну масок в аптеке нет, приходиться в противогазе", "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Но без костюма хим защиты малоэффективно", "Видно давно противогаз хранился в кладовке, решил выгулять ! У меня тоже на балконе, надо одеть и пройтись по району в АТБ", "Не спасет этот фильтр. Просто самоуспокоения (((", "Забыл ещё перчатки одеть", "С хоботом было бы гламурнее", - писали в сети.





Не так давно, жителей области удивил случай в одном из супермаркетов.



На смену кассиры вышли в настоящих строительных шлемах и медицинских масках.

Очевидец показал фото и посоветовал другим перенимали опыт у сотрудниц супермаркета.

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