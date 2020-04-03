В Днепре применили необычную "защиту" от инфекции



Как передает Politeka.net, соответственный снимок появился наTelegram-канале "hueviy_dnepr".

"Вирус не пройдет, на пр. Поля 22 самый безопасный подъезд", – сказано в сообщении.

На кадрах видно, что на входе установлена коробка с перчатками, "кнопки" для пользования домофоном и рулон туалетной бумаги.





Жители города пытаются обезопасить себя от болезни как могут. На днях в одном из супермаркетов Днепра пришел мужчина в противогазе.

Такие меры предосторожности повеселили днепрян, тем более, что этот случай произошел 1-го апреля. Но некоторым все же было не до смеха, так как ситуация с эпидемией в Украине становится все более катастрофической.

"Ну масок в аптеке нет, приходиться в противогазе", "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Но без костюма хим защиты малоэффективно", "Видно давно противогаз хранился в кладовке, решил выгулять ! У меня тоже на балконе, надо одеть и пройтись по району в АТБ", "Не спасет этот фильтр. Просто самоуспокоения (((", "Забыл ещё перчатки одеть", "С хоботом было бы гламурнее", - писали в сети.

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