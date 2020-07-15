Мэр Днепра Борис Филатов поделился мнением относительно принятие законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине
Своим мнением городской глава поделился во время эфира ICTV.
По словам главы Днепра, принятие законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине Верховной Радой было исключительно лоббистским решением.
Филатов считает, что на его принятие повлияли крупные игровые корпорации в нашей стране, чтобы легально вести свой бизнес.
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"Играют не на Печерских холмах и не на Банковой. Люди делают это в городах. Казино и залы игровых автоматов находятся в территориальных общинах. Наши земляки по всей стране, проиграв деньги, идут в ломбарды сдавать последние вещи", – отметил Борис Филатов.
Ранее мы писали, что в Днепре задержали банду, которая грабила квартиры.
Известно, что задержание произошло в Днепре на Набережной Победы.
Местные СМИ, ссылаясь на очевидцев, сообщают, что по Набережной Победы ехал Opel на литовских номерах, тогда как напротив гостиницы "Хутор" его внезапно подрезали и заблокировали несколько автомобилей.
В результате трех мужчин, которые находились в машине, вытащили из салона автомобиля и положили на землю. По неподтвержденным данным, у задержанных при себе было оружие.
В полиции сообщили, что на счету преступной группы - серия квартирных краж на территории Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей.
После задержания дома у преступников и в их авто провели обыски. В результате правоохранители обнаружили и изъяли травматический пистолет Макарова, пистолет Ekol Major, патроны, гранату Ф-1, запал с маркировкой, нож, ювелирные изделия, часы, золотые изделия, а также закладные на уже сбыте в ломбардах украденные вещи.
Напомним, серьезное ДТП оборвало жизни людей в Днепре: кадры с места трагедии.
Также Politeka сообщала, что под Днепром химическое бедствие в реке: экологи бьют тревогу, что происходит.
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