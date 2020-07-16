В Днепре маленькая девочка попросила полицию, чтобы ее забрали от мамы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местное издание "Наше місто".
Отмечается, что семилетняя девочка обратилась к полицейским, чтобы те забрали ее от мамы и увезли к любимой бабушке.
Так, на телефон диспетчера полиции Днепра поступило сообщение. Жительница дома по ул. Руденко рассказала, что у нее уже в течение трех дней живет семилетняя девочка, мать которой систематически употребляет алкоголь, а о местонахождении своего ребенка сейчас и не догадывается.
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Соседка, у которой три дня жила девочка, помогла правоохранителям разобраться в этой истории. Она рассказала полиции, что мать девочки не беспокоится относительно местонахождения и жизни своего ребенка, вместо этого отдавая предпочтение беззаботному употреблению спиртных напитков. Горе-мать была в недельном запое и вела себя крайне неадекватно. При этом женщину совершенно не волновало, где все это время находилась ее семилетняя дочь.
Пообщавшись с девочкой, полиция выяснила, что она категорически отказывается оставаться с мамой. Вместо этого она просила правоохранителей отвезти ее к бабушке, заявив, что хочет жить с ней в другом регионе.
Патрульные вызвали на место инспектора ювенальной превенции. Горе-матери сообщили, что ей грозит административный протокол за невыполнение родительских обязанностей.
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