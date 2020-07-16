Девочка три дня жила у соседки, пока мать была в запое

В Днепре маленькая девочка попросила полицию, чтобы ее забрали от мамы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местное издание "Наше місто".

Отмечается, что семилетняя девочка обратилась к полицейским, чтобы те забрали ее от мамы и увезли к любимой бабушке.

Так, на телефон диспетчера полиции Днепра поступило сообщение. Жительница дома по ул. Руденко рассказала, что у нее уже в течение трех дней живет семилетняя девочка, мать которой систематически употребляет алкоголь, а о местонахождении своего ребенка сейчас и не догадывается.

Соседка, у которой три дня жила девочка, помогла правоохранителям разобраться в этой истории. Она рассказала полиции, что мать девочки не беспокоится относительно местонахождения и жизни своего ребенка, вместо этого отдавая предпочтение беззаботному употреблению спиртных напитков. Горе-мать была в недельном запое и вела себя крайне неадекватно. При этом женщину совершенно не волновало, где все это время находилась ее семилетняя дочь.

Пообщавшись с девочкой, полиция выяснила, что она категорически отказывается оставаться с мамой. Вместо этого она просила правоохранителей отвезти ее к бабушке, заявив, что хочет жить с ней в другом регионе.

Патрульные вызвали на место инспектора ювенальной превенции. Горе-матери сообщили, что ей грозит административный протокол за невыполнение родительских обязанностей.

Напомним, в Днепре замуровывают наливайки, жители в восторге: "Надеемся навсегда..", фото.

Также Politeka писала "Не борзейте и будет вам счастье": в Днепре "художественно" наказывают водителей, фото.

Ранее Politeka сообщала, что водитель маршрутки отомстил пассажиру без маски в Днепре: разборки попали на камеру.