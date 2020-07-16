У Дніпрі невідомі розмалювали брудом припарковану на вулиці машину білого кольору

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережі Facebook.

Так, учасниця місцевого пабліку "Райончик" повідомила, що застала на вулиці доволі цікаву картину.

Інцидент стався на лівому березі Дніпра, на вулиці Гулі Корольової. Невідомі розмалювали білий Volkswagen багнюкою.

На опублікованих фото можна побачити, що на білосніжній автівці з'явилися різні малюнки, відбитки долоней і різні написи.

Зокрема, на машині можна прочитати такі репліки як "ну що", "ти заходь, якщо що", "вавіщо", ну як хочеш" і т.д.

В коментарях користувачі соцмережі припускають, що причиною появи такого "витвору мистецтва" могла стати неправильна парковка або невдалий жарт.

"Тут два варіанти: або господар парконулся десь не правильно, а у людей урвався терпець, або хто то невдало пожартував", - пишуть в коментарях.

Однак більшість все ж схиляється до того, що машину розмалювали через те, що вона припаркована в непризначеному для цього місці.

"Проходу немає від машин. Особливо це видно на Гулі Корольової 1-7. Не борзійте і буде вам щастя", - зазначають в коментарях.

Також користувачі соцмережі звернули увагу на те, що на авто немає номерних знаків.

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