У Дніпрі водій маршрутки виштовхав із салону пасажира, який був без маски

Про це повідомляє Politeka із посиланням на місцевий Тelegram-канал.

На відео можна побачити, що водій різко підіймається з крісла, йде у бік пасажира, хапає його та виштовхує на вулицю. В цей час чоловік повторює, що сам вийде, але водій на це не реагує та продовжує свої агресивні дії.

Відомо, що інцидент стався у 40-й маршрутці.

"Ось такий він - масковий режим в 40-й маршрутці. На відео видно, як водій 40-ї маршрутки виставляє пасажира на вулицю", - йдеться у підписі.

При цьому достеменно невідомо, за що саме водій виштовхав пасажира, і чи справді причиною тому була відсутність маски.

Як відомо, Кабінет міністрів України ухвалив законопроєкт, яким пропонується ввести штрафи для власників громадських місць, відвідувачі яких не вдягають захисну маску.

Так, український уряд пропонує Верховній Раді встановити штрафи для власників громадських місць за те, що відвідувачі не дотримуються маскового режиму. В пояснювальній записці до документу зазначається, що пропонується штрафувати підприємства, підприємців, установи та організації, які пустили в приміщення людину без респіратора або маски. За таке порушення можуть накласти штраф в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).

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