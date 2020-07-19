Громкий скандал, разразившийся на днях в Днепре, оброс деталями

В сети появилось видео, как пассажиры маршрутки №101 избили девушку за то, что она заплатила за двоих, но ехала одна, заняв сразу несколько сидений. Кадры опубликовало издание "Наше місто".

Инцидент начался с того, что ситуацией возмутились несколько пенсионерок, одна из которых демонстративно уселась рядом с пострадавшей.

Словесная перепалка переросла в бойню. Девушку, заплатившую за два места, несколько раз ударил кулаком по лицу один из мужчин, ехавший в этой же маршрутке. После чего на несчастную набросились и пенсионерки, выдравшие ей клок волос и разорвавшие футболку. В итоге, пожилые женщины вытолкали девушку из маршрутки - водитель и другие пассажиры, кроме одной женщины, за пострадавшую не заступились. Полицию на место не вызвали.

"Я горбачусь на заводе, а она п**дой зарабатывает", - орала самая ретивая пенсионерка, вцепившись девушке в волосы.

Как стало известно позднее, неравнодушные жители Днепра разыскали мужчину из видео, поднявшего руку на девушку. Судя по всему, того избили в ответ.

Украинцы с жаром обсуждают произошедшее в сети:

"лысого уже нашли люди, прилёг полежать в подъезде. На очереди старые комсомолки"

"очень надеюсь, что падонка найдут и жестко покарают"

"господи, какое еще движение в Европу...тут бы до Африки дотянуться... "

"Боже, какой кошмар! Какое у нас быдло! Особенно моральный урод, который поднял руки на девчонку! Она заплатила за два места, какого хрена пассажиры садятся на это место? Я бы на ее месте вызвала полицию!"

"Бабка вместо того чтоб защитить девушку от дебила еще и в волосы ей вцепилась"

"Ребенку на соседнем сиденье нехилая такая травма психики. А бить девушку конечно не следовал..."

"Дык стоячих в маршрутках вообще запрещено перевозить, особенно в карантин"

"Ситуация более, чем странная. Во первых, в маршрутных такси продаётся не место, а право проезда. Но доказывать это с помощью избиения это просто преступление."

"Животные"

Напомним, водитель маршрутки отомстил пассажиру без маски в Днепре: разборки попали на камеру

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