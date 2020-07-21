В Днепропетровской области сошли с рельс вагоны товарного поезда

Об этом информирует Politeka со ссылкой на страницу Вольногорск Online в соцсети Facebook.

Стало известно, что утром, 20 июля на перегоне станций Воскобойня – Верхнеднепровск произошел развал груза, в результате чего с рельс сошли три вагона грузового поезда.

Также сообщается, что во время аварии навстречу двигался еще один поезд, который наехал на груз, разбросанный по рельсам и тоже сошел с рельс одной колесной парой.

Движение электропоездов пришлось останавливать: электричка из Пятихаток ехала до Вольногорска, следующая проследовала лишь до Эрастовки.

Специалисты занимались устранением происшествия несколько часов, в конце концом им удалось возобновить движение транспорта.

На сегодняшний день электрички возобновили движения, однако пассажиры сообщают о некоторых опозданиях в расписании.

Politeka сообщала, что скоростной электропоезд Интерсити+, следовавший из Киева, сломался под Харьковом. Инцидент произошел на станции Люботин в Харьковской области.

"Пассажиры рейса были доставлены на станцию назначения с помощью вспомогательного локомотива с задержкой в два часа", – говорится в публикации.

В компании принесли свои извинения за неудобства, а также подчеркнули, что специалисты «Укрзализныци» вместе с коллегами из Hyundai Rotem выясняют причины остановки поезда.

А на Днепропетровщине юные девушки сняли на видео, как одна из них сломала окно в вагоне пригородного поезда Днепр – Каменское. Повредили электричку 9 июля. На видео видно, как девушка ломает окно в вагоне. Несмотря на то, что видео было опубликовано в "сторис", оно быстро разлетелось в сети.

Полиция Днепропетровской области нашла девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео. Родители девушки согласились компенсировать “Укрзализныци” расходы на ремонт вагона в полном объеме – 4105 грн 26 коп.

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