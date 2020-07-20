В Днепре произошло задымление в одном из трамваев

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, в понедельник утром в Днепре произошло задымление в общественном транспорте. В частности, пострадал трамвай №1, который ездит по маршруту от Центрального железнодорожного вокзала до Днепровского национального университета железнодорожного транспорта, проходя через центральный проспект им. Дмитрия Яворницкого.

Инцидент произошел около восьми часов утра. Сообщается, что из-за задымления пассажирам трамвая пришлось выскакивать из транспорта посреди улицы, чтобы не задохнуться. При этом открытого огня видно не было, а что стало причиной задымления - неизвестно.

"Утро понедельника уже успел взбодрить горожан. Час назад произошло задымление в первом трамвае", - говорится в сообщении.

Также опубликованы фото и видео с места события. На записи можно увидеть, как люди выбегают из трамвая, а из вагона идет густой дым.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, как пассажиры маршрутки №101 избили девушку за то, что она заплатила за двоих, но ехала одна, заняв сразу несколько сидений. Инцидент начался с того, что ситуацией возмутились несколько пенсионерок, одна из которых демонстративно села рядом с пострадавшей. Словесная перепалка переросла в бойню.

Напомним, авария унесла жизни людей под Днепром, среди жертв ребенок: фото с места ДТП.

Ранее Politeka писала, что трагедия произошла с 27-летней дніпрянкою на курорте: все подробности.

Также Politeka сообщала, что у днепровском гипермаркете открыли стрельбу, пуля настигла кассира: первые подробности.