Днепр – не самый дорогой город Украины по стоимости жизни в нем
Это следует из данных исследования компании Numbeo, передает Politeka.
Областной центр расположен в списке на 214 месте, всего в рейтинге – 245 мегаполисов со всей планеты.
В целом в рейтинг попало пять городов Украины. Кроме Днепра, в нем есть Одесса, Львов, Харьков и столица Украины – Киев.
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Одесса расположилась на 217-м месте, Харьков занял 223 строчку рейтинга, у Киева – 205-е место, Львов на 226-й позиции.
На первом месте рейтинга городов по стоимости жизни расположился Цюрих (Швейцария), также в тройке лидеров Женева (Швейцария) и Нью-Йорк (США).
Рейтинг составляли, учитывая самые разные показатели, по результатам которых была высчитана сумма для проживания в каждом представленном городе.
Politeka сообщала, что Киев вошел в перечень самых дорогих городов мира. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные экспертов проекта Numbeo.
При составлении рейтинга оценивали города, сравнив стоимость продуктов, проезда и жилищно-коммунальных услуг, а также покупательную способность населения.
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