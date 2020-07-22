Озеро находится всего в 50 км от Днепра

Под Днепром есть уникальный живописный уголок, который может составить конкуренцию Мертвому морю и Карпатском Трускавцу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет 34-го канала.

Всего в 50 км от Днепра, в Новомосковском районе, находится уникальное озеро Соленый лиман. Там, между степей и древних лесов, можно вдохнуть морской воздух.

Соленый лиман представляет собой настоящий источник здоровья. Это озеро известно своими невероятными лечебными свойствами, а доехать до него очень просто - можно сесть на прямую маршрутку в село Новотроицкое или всего за один час добраться на собственном авто.

Пейзажи здесь просто поражают своей живописностью: вы увидите степь, лес и пустыню. Относительно того, как образовалось озеро, и до сих пор спорят. Среди существующих версий - на этом месте был раскол земной коры или даже упал метеорит, или же это остатки древнего океана.

Летом Соленый лиман высыхает, и вода здесь появляется периодически, преимущественно после дождей, но не более 30 см. Также на озере есть лечебные грязи. Местные утверждают, что эти грязи способны на настоящие чудеса: можно "восстановиться" даже после сложных переломов.

"Эффект грязи очень сильный. Лучше, чем за рубежом эта грязь. Восстановился практически на 50-60%", - рассказал мужчина, который приехал на лиман на оздоровление.

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