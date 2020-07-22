В Днепре в одном из жилых домов сообщают о настоящем нашествии насекомых

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, на левом берегу Днепра в одном из жилых домов жители начали жаловаться на нашествие насекомых, которые к тому же еще и кусают людей.

Пользовательница соцсети рассказала, что в подъезде ее дома поселился целый "лагерь" насекомых – блохи, прусаки и тараканы. Местные пытались бороться с этой проблемой, обратившись к председателю ОСМД, однако в ответ получили лишь требование собрать со всех квартир подписи на согласие провести дезинсекцию. При этом в доме насчитывается более 200 квартир, и многих сейчас нет дома в связи с сезоном отпусков.

Днепрянка также рассказала, что недавно ребенок из этого подъезда пострадал от укусов насекомых. На опубликованных снимках видно множество следов от укусов насекомых.

Днепрянка обратилась за помощью к местному депутату, помощница которого отметила, что подъезд, подвал и крыша являются местами общественного пользования, поэтому дезинсекцию там можно проводить без предоставления на это согласия соседей. Однако все жители должны быть проинформированы о таких процедурах как минимум за неделю. Также она порекомендовала проводить дезинсекцию в первой половине дня в будний день, когда большинство соседей будут на работе.

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