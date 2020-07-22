В горсовете приняли решения по двум паркам

В Днепре ликвидируют сразу два парка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местное издание "Відкритий".

Так, в Днепре ликвидировали коммунальные предприятия "Парк Лазаря Глобы" и "Центральный парк культуры и отдыха имени Т.Г. Шевченко" как юридические лица.

Соответствующие решения приняли местные депутаты во время очередной сессии горсовета. Для ликвидации предприятий будет создана специальная комиссия.

"Городской совет решил прекратить путем ликвидации юридическое лицо - Коммунальное предприятие "Парк Лазаря Глобы". Поручить городскому голове своим распоряжением: создать и утвердить состав ликвидационной комиссии юридического лица по представлению департамента парков и рекреации, утвердить промежуточный ликвидационный баланс, утвердить ликвидационный баланс. Ликвидационной комиссии: осуществить комплекс мероприятий, связанных с ликвидацией коммунального предприятия в порядке, установленном действующим законодательством", - говорится в тексте решения горсовета.

Такое же постановление приняли и в отношении парка Шевченко.

Согласно трудовому законодательству, все сотрудники парков увольняются. При этом о создании новых коммунальных предприятий в решении городского совета Днепра ничего не сказано.

При этом в горсовете Днепра причиной закрытия парков объясняют тем, что их роководвство не справлялось с вопросами благоустройства территорий.

По словам секретаря горсовета Александра Санжары, такое решение объясняется тем, что администрация указанных парков не справляется с хозяйственными вопросами.

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