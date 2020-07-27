Сегодня свет отключат в трех районах

В трех районах города Днепр сегодня произойдет массовое отключение электричества

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу Днепровских электросетей.

Сообщается, что отключать свет будут с 9 утра до 17 вечера по следующим адресам:

АНД район:

улица Л. Кумача 432-101, 64-134;

улица Лозовая 49;

улица Мольера 158-162;

улица Рижская 3-87, 2-82;

улица Боевая 2-18,

улица Варваровская 1, 9, 13-21;

улица Новочеркасская 3-63, 2-64;

улица Поленова 1-59, 2-60

улица Гагринская 8-38, 27-71;

переулок Солончаковый 1-15, 1-19;

улица Гринчеко 109-117.

СОБОРНЫЙ РАЙОН:

улица Алены Ган;

улица Маневрова;

улица Ласточкина;

улица Достоевского.

НОВОКОДАКСКИЙ РАЙОН:

улица Коробова, 26, 8;

улица Набережная Заводская, 91б, 92;

улица Юрия Кондратюка, 1,5 189;

жилмассив Парус, 1б, 1е, 1и, 1К, 3, 6;

улица Метростробудивська, 2б, 4д;

Набережная Заводская, 102б.

Politeka сообщала, что в среду, 22 июля, в семи районах Днепра произошли плановые отключения электричества. Свет на полдня пропадал из-за необходимости проведения ремонтных работ.

В Днепропетровской области сгорело 45 гектаров пшеничного поля. Так, в Межевском районе Днепропетровской области мужчина сжигал возле пшеничного поля стерню, и в результате сжег 45 гектаров пшеницы.

Чрезвычайное происшествие случилось возле села Владимировка. Директор местного агрохозяйства сообщил в Службу спасения о том, что там горит пшеничное поле. Спасатели, которые приехали на место ЧП, обнаружили, что горит пшеничное поле общей площадью 170 гектаров. После ликвидации пожара выяснилось, что огонь уничтожил 45 гектаров пшеницы.

Появление метро в Днепре под угрозой срыва, сделано заявление: "дальше не пойдет".

Днепряне устроили штурм секонд-хенд, кадры безумия: "Давка и крики".

В Днепре сносят один из первых в городе ТЦ, кадры: "На его месте построят..."

"Коктейль из всей таблицы Менделеева": существа заполонили реку Днепр.