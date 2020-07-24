В Днепре разбирают здание торгового центра Grand Plaza

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

"В Днепре полным ходом идет демонтаж ТРЦ Grand Plaza", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что здание ТРЦ полностью сносят.

По данным местных СМИ, ТРЦ Grand Plaza открыли в Днепре 15 ноября 2002 года. Торговый центр расположен в самом центре города - на проспекте Дмитрия Яворницкого, 67д. Здесь работало более 70 магазинов, а также рестораны и кафе. Общая площадь Grand Plaza составляет больше - свыше 12 тыс. кв. м, из них 9 тыс. кв. м - торговые площади.

Недавно ТЦ закрылся, а сегодня рабочие уже активно разбирают здание.

Пока что нет информации о том, что будет на месте торгового центра Grand Plaza. Некоторые говорят о том, что здание разбирают для дальнейшей реконструкции. Также существуют мнения относительно того, что на месте ТЦ построят гостиницу или выставочный центр.

Ранее сообщалось, что Днепр попал в мировой рейтинг городов по стоимости жизни. Областной центр расположен в списке на 214 месте, всего в рейтинге – 245 мегаполисов со всей планеты. В целом в рейтинг попали пять городов Украины. Кроме Днепра, в нем есть Одесса, Львов, Харьков и столица Украины – Киев.

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