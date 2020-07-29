В Днепре женщина брызнула в лицо детям из газового баллончика

Об этом пишет Politeka со ссылкой на местное издание Днепр оперативный.

Сообщается, что у женщины произошел конфликт с детьми, которые гуляли во двое. Недолго думая, местная жительница решила применить газовый баллончик. В итоге – пострадали шестеро детей: самому младшему было 10 лет, старшему – 13.

ЧП случилось вечером, 28 июля на проспекте Богдана Хмельницкого. По мнению женщины, дети слишком шумно себя вели на лдетской площадке. После того, как гражданка брызнула детям из газового баллончика в лица, она спряталась в своей квартире, очевидно, опасаясь гнева родителей.

Свидетели вызвали полицейских и карету "скорой помощи". Пострадавшим детям оказали медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалось. Полицейские узнали, где живет нарушительница, следственные действия продолжаются.

Politeka писала, что в Днепре в центре города посреди белого дня мужчина избил девушку. По информации очевидцев, стычка произошла на фоне того, что девушка оскорбительно высказывалась в адрес мужчина и его матери.

"Fatality на Европейской площади. По словам очевидцев, мадам некрасиво выражалась в адрес мужчины и его матери. За что была отправлена в нокаут, ударом с ноги в голову", - говорится в сообщении.

Девушку, которую прямо в центре города избил мужчина, доставили в больницу. Так, известно, что пострадавшую днепрянку с сильными телесными повреждениями доставили в больницу. Сейчас она дает показания полицейским. Обидчиком оказался ее сожитель 1988 года рождения.

На опубликованных фото можно увидеть многочисленные повреждения на теле и лице девушки. У нее синяки на руках, разбитая губа, а также повреждены нос и бровь.

Житель Днепра загадил улицу тоннами мусора, фото: "Жуткая вонь".

"Слишком юная": в Днепре девочку унизили в супермаркете, подробности.

Под Днепром потерялся 3-летний ребенок: "Брат отвлекся и не уследил", фото.